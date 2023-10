Sparpläne für Südwestdeutsche Philharmonie und Theater in Konstanz

Die Stadt Konstanz muss sparen. Das strukturelle Defizit liegt laut Kämmerei bei 15 Millionen Euro. Nun sollen auch die beiden großen Kultureinrichtungen ihren Beitrag leisten.

Die Stadt Konstanz hat mehr 15 Millionen Euro mehr Kosten als Einnahmen. Darum ist Sparen angesagt. Aktuell werden Sparpläne für die Südwestdeutsche Philharmonie und das Theater Konstanz diskutiert. Darüber soll kommende Woche der Konstanzer Gemeinderat entscheiden.

Verwaltung empfiehlt Werkstattbühne zu schließen

Beim Theater Konstanz empfiehlt die Verwaltung in der Vorlage für den Gemeinderat die Werkstattbühne zu schließen. Umgesetzt werden soll dies ab der Spielzeit 2024/25. Die Werkstattbühne mit Platz für 96 Besucherinnen und Besuchern ist die kleinste der drei Spielstätten des Theaters. Die Schließung würde eine Einsparung von rund 735.000 Euro bedeuten, heißt es in der Vorlage. Käme es so, gäbe es laut Theater fünf Produktionen weniger pro Spielzeit und 14 Stellen von Dramaturgie über Schauspiel bis Technik müssten gestrichen werden.

Drei Vorschläge stehen zur Abstimmung

Insgesamt werden dem Gemeinderat beim Theater drei Vorschläge mit unterschiedlich hohen Einsparsummen zur Entscheidung vorgeschlagen. Neben der Schließung der Werkstattbühne, wäre das zweite Einsparszenario 20 Prozent des städtischen Zuschussbedarfs zu streichen. Das Theater Konstanz erhält von der Stadt jährlich laut Kämmerei rund sieben Millionen Euro. Eingespart könnten so laut Vorlage rund 1,3 Millionen Euro. Spiegelhalle und Werkstattbühne müssten geschlossen werden. Es würde nur noch das große Haus als Spielstätte geben. Zehn Produktionen würden laut Theater weniger aufgeführt werden können und 16 Arbeitsplätze verloren gehen. Dazu kämen weitere Stellenreduzierungen. Der dritte Vorschlag umfasst ein Basispaket mit einer jährlichen Ersparnis von 297.000 Euro.

"Aber an der Kunst und Kultur dürfe in Zeiten, in denen die Rechtspopulisten immer lauter werden, nicht gespart werden", sagt Theaterintendantin Karin Becker. Das gelte genauso für Bildung und Sport. Denn das seien alles Orte in denen Demokratie gelebt und gelernt werden könne, so die Intendantin.

Protest mit Theatermarathon in der Werkstatt

Um gegen die mögliche Schließung der Werkstattbühne zu protestieren, hat das Theater von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr einen Theatermarathon angekündigt. Aufgeführt werden in der Werkstatt 24 Stunden lang verschiedenste Produktionen - von einer Schultheateraufführung über musikalische Produktionen bis zu Lesungen. "Wir wollen damit zeigen", sagt Theaterintendantin Karin Becker, "welche große Vielfalt die Bühne jeden Tag auf's Neue bringt."

Auch die Südwestdeutsche Philharmonie soll sparen. Sie wurde 1932 gegründet und ist das einzige Profiorchester in der Bodenseeregion im Umkreis von 100 Kilometern Luftlinie. Bei der Philharmonie sind über 60 Musikerinnen und Musiker fest angestellt. Pressestelle Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Patrick Pfeiffer

Müssen Musikerinnen und Musiker entlassen werden?

Die Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz erhält laut Kämmerei 3,4 Millionen Euro von der Stadt. 2,5 Millionen Euro kommen vom Land. Weitere Gelder bezahlen der Landkreis Konstanz und der Kanton Thurgau. Auch hier gibt es verschiedene Einsparvorschläge. Zum einen Einsparungen laut Gemeinderatsvorlage bis zu 20 Prozent, was die Streichung von zehn Stellen bedeuten würde und zum anderen Einsparungen von zehn Prozent, was laut Philharmonie mit einer Entlassung von fünf Musikerinnen und Musikern verbunden wäre. Die Philharmonie gibt in ihrer Machbarkeitsprüfung zu bedenken, dass wenn Stellen gestrichen würden auch das spielbare Repertoire eingeschränkt werde. Ebenso würde der Landeszuschuss proportional gekürzt werden.

Statt Ausgabenkürzungen mehr Einnahmen generieren

In einem weiteren Szenario schlägt die Verwaltung statt Stellenstreichungen die Mehrerwirtschaftung von 342.000 Euro zum Wirtschaftsjahr 2025 vor, um so den städtischen Zuschuss zu verkleinern. Dieses Geld soll etwa durch höhere Abozahlen, Kooperationen, Drittmittelgelder und Sponsoren eingeworben werden. Für Chefdirigent Gabriel Venzage eine unrealistisch hohe Summe, sagte er dem SWR. Er wolle sparen und die Stadt unterstützen, aber nicht mit einer Schlinge um den Hals. Für die Südwestdeutsche Philharmonie ist die aktuelle Situation besonders herausfordernd, da die Intendanz nach dem Weggang von Insa Pijanka Anfang des Jahres noch nicht wieder neu besetzt ist.

Gemeinderat Konstanz entscheidet am Donnerstag

Der Gemeinderat der Stadt Konstanz will kommenden Donnerstag über die Sparvorschläge entscheiden. Der Freundeskreis Philharmonie e.V. und der Theaterfreunde Konstanz e.V. haben angesichts der Sparpläne zu einer gemeinsamen Kundgebung am Montag, den 23. Oktober 2023 um 17 Uhr auf dem Münsterplatz eingeladen. Man wolle so Solidarität mit dem Theater Konstanz und der Südwestdeutsche Philharmonie zeigen, da die Sparpläne beide Institutionen dauerhaft erheblich schädigen würden.