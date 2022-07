Die Diözese Rottenburg-Stuttgart freut sich über vier Neupriester. Bischof Gebhard Fürst weihte die vier Männer am vergangenen Wochenende im Heilig-Kreuz-Münster in Rottweil. Einer von ihnen ist der in Biberach lebende Harald Stehle.

Das Besondere: Harald Stehle ist nicht nur Lehrer am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Biberach, sondern auch schon 60 Jahre alt, und damit kein typischer Neupriester, denn die sind in der Regel um einiges jünger. Aber man ist ja bekanntlich immer so alt, wie man sich fühlt, und für Harald Stehle beginnt nun ein neuer und spannender Lebensabschnitt.

Bischof Gebhard Fürst weihte am Samstag, 9. Juli, im Heilig-Kreuz-Münster in Rottweil durch Handauflegung vier Männer zu Priestern. Harald Stehle steht ganz links. Pressestelle Diözese Rottenburg-Stuttgart, Berthold Hildebrand

Lehrer und Diakon in Biberach

Zuvor war Stehle schon viele Jahre als Diakon für die katholische Kirche tätig. Am Sonntag feiert in seiner Heimatgemeinde Gammertingen (Kreis Sigmaringen) seine Primiz, also seine erste eigene heilige Messe. SWR-Moderatorin Rebecca Lüer hat mit Harald Stehle über seine neue Aufgabe als Priester gesprochen.