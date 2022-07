per Mail teilen

Hörstation 20 nördlich von Hohenems erzählt von Sophie Haber. Sie hieß damals noch Sophie Mehl. Mit 16 kommt sie im Oktober 1938 nach Hohenems, um in die Schweiz zu fliehen. Ihre Flucht, gemeinsam mit einem Ehepaar und dessen Kindern, hatten ihre Brüder organisiert, die bereits in der Schweiz waren. 1997 erzählte Sophie Haber in einem Interview davon.