Warme Tage am Bodensee: Sommerschlussverkauf kommt gut an

Sale-Schilder kündigen einen Wechsel im Sortiment in vielen Läden am Bodensee und in Oberschwaben an. Die vergangenen heißen Tage haben bei den Kunden nochmal Lust auf Sommerkleidung geweckt.

Mit dem Ende der heißen Temperaturen werden die Preise für Sommerwaren in vielen Läden in der Region Bodensee-Oberschwaben stark reduziert. Vor allem Sommerkleidung ist in den vergangen, warmen Tagen noch einmal gut nachgefragt worden, bestätigen Händlerinnen und Händler. Gerade auf Restposten des Sommersortiments gebe es jetzt starke Rabatte, so Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing Friedrichshafen. Das und das sommerliche Wetter seien vor allem für viele Urlauberinnen und Urlauber ein Anreiz, noch einmal Sommerkleidung zu kaufen. Große Schilder weisen auf Rabatte hin. SWR Fuchs, Marlene Sommerkleider, Shirts und auch Bademode seien noch einmal gut verkauft worden, bestätigt eine Händlerin in Eriskirch (Bodenseekreis). Je länger die warmen Temperaturen andauern, desto länger werde auch nach Sommerkleidung gefragt. Sie suche bereits Kleidung für die kommende Sommersaison, erzählt eine Kundin. Das sei mit den Sommerrabatten deutlich billiger, als im nächsten Jahr auf die neue Kollektion zurückzugreifen. Friedrichshafen Bilanz der Wetterwarte Süd Bad Schussenried Sommer glänzt mit vielen Sonnentagen am Bodensee Der vergangene Sommer war in der Region Bodensee-Oberschwbaen sehr sonnig und der viertwärmste seit Beginn der Messungen der Wetterwarte Süd. Das teilte deren Leiter Roland Roth mit. 17:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Nach wie vor Restbestände im Lager nach Corona-Pandemie Der Verkauf während der Sommerferien sei dagegen eher durchwachsen gewesen, heißt es vom Handelsverband Südbaden in Konstanz. Auch dort sei in den meisten Läden die restliche Sommerware stark reduziert. Denn die Händlerinnen und Händler hätten nach wie vor volle Lager nach der Corona-Pandemie – und nun komme die Winterware neu dazu. Mit großen Rabatten wolle man Platz schaffen. Kein offizieller Sommerschlussverkauf mehr Einen zeitlich eingeschränkten Sommerschlussverkauf (SSV) von zwei Wochen Ende Juli und Anfang August gibt es seit 2004 nicht mehr. Heute dürfen Händlerinnen und Händler frei entscheiden, wann sie ihre Ware reduzieren wollen. Das schwächt die Wirkung der Sommerrabatte ab.