Alles ist ausgebucht, alle die hier wohnen sind auf den Beinen. Der kleine Fischer- und Weinort Hagnau (Bodenseekreis) ist auch ein Besuchermagnet.

Der Bodensee ist die Haupt-Tourismusregion in Baden-Württemberg. Und auch aus allen anderen Bundesländern kommen im zweiten Corona-Jahr die Feriengäste gerne hierher. Sonja Faber-Schrecklein besucht Urs Bröcker in seinem Hotel mit Konditorei, wann er morgens aufstehen muss, um in Backstube und im ausgebuchten Hotel alle Arbeiten zu erledigen.