Der Kreuzlinger Stadtpräsident hat sich in einem Schreiben an den Schweizer Bundesrat gewandt und darum gebeten, die Situation an der Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz zu entschärfen. Die geschlossenen Grenzen seien besonders für Familien schwer. Teilweise könnten Kinder ein Elternteil nicht mehr sehen, das jenseits der Grenze wohnt, so ein Sprecher der Stadt Kreuzlingen. Der Bundesrat solle nun prüfen, ob es in solchen Fällen Sonderregelungen für den Grenzübertritt geben könne. Man erwarte schnell eine Antwort, so der Sprecher weiter.