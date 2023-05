"Jetzt machen wir Republik!"

Die große Sonderausstellung im Rosgartenmuseum in Konstanz zur Revolution in Baden 1848/49 startet am 17. Mai.



Zur Ausstellung erscheint ein Dokumentarfilm von Teresa Renn und Tobias Engelsing: "Es gilt, in Baden loszuschlagen! Der Heckerzug und die Revolution von 1848/49". Dieser ist im Gewölbekeller im Kulturzentrum am Münster in Konstanz zu sehen.