Bei Temperaturen über 20 Grad haben sich die ersten Mutigen am Wochenende schon in den Bodensee gewagt. Auch am Ufer tummelten sich viele Spaziergänger.

Sommerliche Temperaturen von über 20 Grad und teils strahlender Sonnenschein haben die Menschen am Bodensee am Wochenende ans Ufer gelockt. Zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Spaziergänger flanierten am See entlang, picknickten oder genossen das erste Eis der Saison.

So manch einer wagte sich am Wochenende sogar schon ins Wasser, das noch rund zehn Grad kalt war. "Maximal eine Minute habe ich es im Wasser ausgehalten, aber das Wetter lädt natürlich dazu ein", erzählte ein Familienvater aus Langenargen. Auch die Kinder waren schon im Wasser: "Da kann man schön schwimmen und tauchen."

Hitzerekord am Samstag

Für viele Menschen in ganz Baden-Württemberg gab es vor allem am Samstag Sonne satt: Nach vorläufigen Zahlen wurde am Samstag mit 30,1 Grad im Rheintal ein neuer Rekord für das erste April-Drittel aufgestellt.

Das freute die Menschen auf dem Ravensburger Wochenmarkt. "Endlich kann man wieder kurzärmelig unterwegs sein", so ein Marktbesucher am Samstag. Doch manche machten sich ob der ungewöhnlich warmen Temperaturen auch Sorgen: "Ich finde es schon bedenklich, es gibt keinen richtigen Frühling mehr", sagte eine Marktbesucherin dem SWR.

Saharastaub trübt den Himmel am Sonntag

Ganz so heiß und wolkenlos wie der Samstag in der Region Bodensee-Oberschwaben präsentierte sich der Sonntag dann nicht mehr: Saharastaub trübte den Himmel zeitweise. Bereits am Karfreitag hatte der Saharastaub den Himmel über der Schweiz, Österreich und dem Allgäu orange-gelb eingefärbt.

Klimawandel und warme Luftmassen sorgen für Hitze im April

Die hohen Temperaturen vom Wochenende haben laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch mit dem Klimawandel zu tun. Durch ihn sei es hierzulande allgemein wärmer geworden, sagte ein Meteorologe. Zusätzlich bringe ein Tiefdruckgebiet nun die "wärmstmöglichen Luftmassen aus Nordafrika zu uns".

Zum Start der neuen Woche soll der Sommer erst einmal wieder vorbei sein. Nach Sonntag werde es wieder zunehmend kühler, hieß es vom DWD.