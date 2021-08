Sommerradio-Reporterin Marion Kynaß ist in einem älteren Waldstück bei Waldburg-Siebratsreute (Kreis Ravensburg) unterwegs. Was man bei bewusstem Hinschauen alles entdecken kann, will sie sich von Manfred Schneider erklären lassen.

Wenn man es nicht weiß, läuft man einfach daran vorbei: Die Pfütze in einer kleinen Senke wird regelmäßig nachts von Wildschweinen als Suhle genutzt. Das hat Manfred Schneider bei seinen regelmäßigen Gängen durch den Wald beobachtet. Weiter geht es zu einer Weißtanne, die Verbiss-Spuren zeigt. Der Wald- und Jagdexperte weiß, dass nicht nur Rehe solche Spuren hinterlassen: "Das können alle Tiere sein. Sie nutzen die Triebe als eine Art Medizin." Immer wichtiger: Naturschutz Traditionell waren Jagd und Forst Männerdomänen. Doch nach und nach sind immer häufiger Frauen in dem Bereich anzutreffen. Jägerin Katharina Bertele ist beim Waldspaziergang dabei, sie erzählt, dass sie sich schon immer für den heimischen Wald und dessen Schutz interessiert hat. Einen Unterschied in der Herangehensweise zwischen Männern und Frauen sieht Ausbilder Manfred Schneider nicht, wichtig ist das Interesse an der Sache. SWR-Reporterin Marion Kynaß fragt den Experten, was in der Waldpflege besonders wichtig ist und was er Menschen rät, die den Jagdschein machen wollen. Eindrücke vom Waldspaziergang Wildschweinsuhle - Suhlen gehört bei Wildschweinen zum angeborenen Verhalten. Es dient zur Wärmeregulation und um sich einen Schlammpanzer gegen Stechinsekten zuzulegen. SWR Marion Kynaß Bild in Detailansicht öffnen Die Weißtanne hat ihren Namen von den beiden silbrig-weiß glänzenden Streifen an der Unterseite der Nadeln. SWR Marion Kynaß Bild in Detailansicht öffnen Wald bei Waldburg-Siebratsreute. SWR Marion Kynaß Bild in Detailansicht öffnen Aus Samen ist eine kleine Weißtanne gewachsen. SWR Marion Kynaß Bild in Detailansicht öffnen Katharina Bertele und Manfred Schneider im Wald bei Siebratsreute. SWR Marion Kynaß Bild in Detailansicht öffnen