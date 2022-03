Eine der bekanntesten Burgen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist die Waldburg (Kreis Ravensburg). Geschichtlich ist die im 11. Jahrhundert erstmals erwähnte Burg sehr bedeutend, ist nie zerstört worden.

Ein Großteil der Burg oder Schloss Waldburg wird als eine Art Erlebnis-Museum genutzt. Man darf mittelalterliche Kleider anprobieren, in der Waffenkammer können Schwerter oder Äxte in die Hand genommen werden. Und wie schwer so ein mittelalterliches Kettenhemd ist, spürt erst richtig, wer das 17 bis 18 Kilo schwere Eisengeflecht hochhebt. Mit "sprechenden Bildern" wird zusätzlich Geschichte vermittelt.

Essen und kleiden wie im Mittelalter auf der Waldburg

Burgbetreiber Max Haller bietet viel Mittelalter-Events an, besonders beliebt sind Hochzeiten auf der Burg - sowohl neuzeitlich als auch im Mittelalter-Stil. Neu ausgebaut wurde die ehemalige Burgküche, dort werden auf einem freistehenden Kamin vor den Augen der Gäste Mittelaltermenüs zelebriert. Was man sonst noch erleben kann und was den kleinen Gästen am besten gefällt, erfährt SWR-Reporterin Isabel Heine von Burgbetreiber Max Haller.

Impressionen von der Burg