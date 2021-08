per Mail teilen

Der Wald bietet Erholung, das spürt, wer eine Zeit lang dort unterwegs ist. Den Wald bewusst wahrzunehmen und Energie daraus zu schöpfen, das ist das Prinzip des Waldbadens.

In Japan ist dieses Prinzip längst eine offiziell anerkannte Methode zur Stärkung der Gesundheit. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben kann man Waldbaden, beispielsweise bei Waldbad-Expertin Dorothea Nachbaur in Vorarlberg.

Zur Ruhe kommen und die Eindrücke des Waldes in sich aufnehmen

Schnell mal ein Waldbad nehmen und man ist entspannt, das geht nicht. Zwei bis drei Stunden sollte man sich Zeit nehmen, um auch wirklich zu entschleunigen und sich auf den Wald einzulassen, erklärt Waldbad-Expertin Dorothea Neubauer. Sie leitet an zu Achtsamkeit und zur Konzentration auf innere Ruhe. Waldbaden schärft die Sinne sagt sie. Wichtig sei es, den Geruch wahrzunehmen und Geräusche wie Vogelgezwitscher oder das Waldrauschen auf sich wirken zu lassen, während man auf einem Kissen sitzend an einen Baum lehnt.

SWR-Reporterin Marion Kynaß hat bewusst das Waldbaden ans Ende ihrer Tour gesetzt, um sich von der anstrengenden Woche etwas zu erholen. Ob das Waldbaden bei ihr eine Entschleunigung bewirkt hat und was alles dazugehört, erfahren Sie im Beitrag.

Eindrücke vom Waldbaden in Vorarlberg