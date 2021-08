per Mail teilen

Wie könnte der Wald der Zukunft aussehen? Darüber machen sich Förster und Waldinteressierte in Zeiten des Klimawandels zunehmend Gedanken. Manfred Schneider hat dazu ein Experiment in Grünkraut (Kreis Ravensburg) gewagt.

Agraringenieur und Akademischer Jagdwirt Manfred Schneider hat einen fünf mal fünf Meter großen Waldgarten angelegt. Die Fläche ist unterteilt in niedrige, mittelhohe und hohe Pflanzen. Angepflanzt hat er unter Gesichtspunkten der Biodiversität: Was braucht der Wald? Der Wald neben dem Garten besteht nur aus Fichte und hat keinen Unterbau - diese Art Wald sei nicht mehr überlebensfähig, so Schneider.

Bäume und Tiere sollen nebeneinander Platz im Wald der Zukunft haben

Ausdrücklich berücksichtigt werden auch die Bedürfnisse der Tiere in dem Waldexperiment. Unter den angepflanzten Bäumen ist deshalb beispielsweise auch eine Wildkirsche. Ebenfalls wichtig für die Tiere und das Waldklima sind schattenspendende, niedrigere Pflanzen, damit die Feuchtigkeit im Boden bleibt.

Ob man mit dem Wald-Experiment den Klimawandel aufhalten könne, möchte SWR-Reporterin Marion Kynaß von dem Experten wissen - und packt gleich tatkräftig zur Schaufel: Die Reporterin pflanzt selbst ein Bäumchen.

Eindrücke vom Waldgarten-Experiment