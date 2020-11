Sommertour von Marion Kynaß - auf dem Ferkelzüchterhof Hecht in Sulmingen

In diesem Jahr startet die Sommertour bei denen, die keine Ferien machen können. Landwirte haben besonders im Sommer alle Hände voll zu tun. So geht es auch dem Ferkelzüchter Hecht in Sulmingen.