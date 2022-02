Wohnen in der alten Burg Meersburg

In der dritten Woche der Sommertour ist SWR-Reporterin Isabel Heine von Burg zu Burg unterwegs. Sie berichtet von Ruinen, Höhlen, Burganlagen und Türmen. In der Meersburg, ist sie gestartet.

Die Meersburg (Bodenseekreis) gilt als die älteste bewohnte Burg Deutschlands. Die erste Festung an der Stelle ist vermutlich bereits im 7. Jahrhundert erbaut worden. Von der Burg Meersburg aus hat man einen guten Überblick über den Bodensee bis in die Schweiz. Seit 30 Jahren ist die Burg das Zuhause der Familie Naeßl-Doms.

Leben in jahrhundertealten Mauern

Julia Naeßl-Doms gewährt einen Einblick ihre Privaträume. Das Wohnzimmer entspricht dann auch dem, was man in einer alten Burg erwartet: Antike Möbel im Renaissance- und Biedermeier-Stil, schwere Teppiche auf dem Boden und Gemälde von Adel und ehemaligen Burgherren an den Wänden. Wie es sich auf der Burg lebt und was sie besonders genießt, erzählt Julia Naeßl-Doms unserer SWR-Sommerreporterin Isabel Heine.

Eindrücke vom Leben in der Burg