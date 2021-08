Die Sommertour geht in die zweite Woche. Nachdem wir eine Woche lang ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in der Region erkundet haben, ist diese Woche SWR-Reporterin Marion Kynaß unter dem Motto "Von Baum zu Baum" unterwegs.

Am Montag war sie im Illertal (Kreis Biberach), wo ein Schädling den Bäumen stark zu schaffen gemacht hat. Der Borkenkäfer ist inzwischen in vielen Wäldern zu einem großen Problem geworden. SWR-Reporterin Marion Kynaß ist in einem Waldstück angekommen, das innerhalb von nur zwei bis drei Jahren durch den Borkenkäfer zerstört wurde.

Der Borkenkäfer vermehrt sich bei Trockenheit besonders stark

Warum es im Wald in Illertal so schnell ging? Förster Hubert Moosmayer vom Kreisforstamt Biberach erklärt, dass die Böden in diesem Bereich sehr sandig sind und schnell austrocknen. Durch den Regenmangel der vergangenen Jahre war das Waldstück in diesem Bereich des Illertals besonders trocken und bot dem Borkenkäfer ideale Vermehrungs-Bedingungen.

Mischwald schützt vor Schädlingen

Man sollte den Borkenkäfer möglichst schnell bemerken, dann könne man den Wald vor noch stärkerem Befall bewahren, weiß Förster Moosmayer. SWR-Reporterin Marion Kynaß lässt sich von dem Förster erklären was man bei der Wiederaufforstung beachten sollte, dass der Borkenkäfer den Wald nicht so leicht schädigen kann.

Eindrücke vom Wald im Illertal