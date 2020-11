SWR-Sommerreporterin Marion Kynaß hat sich am Dienstag das Hofgut Hügle in Bottenreute (Kreis Ravensburg) angeschaut. Auf dem Erlebnisbauernhof gab es jede Menge zu entdecken. Danach ging es weiter nach Gebrazhofen im Allgäu.

Vom einstigen Bauernhof mit Hopfen- und Kernobstanbau sowie Milchviehhaltung ist nicht mehr viel übrig. 2003 übernahm Wolfgang Hügle den Hof von seinen Eltern und baute ihn Schritt für Schritt zum Erlebnishof mit vielen Ferienwohnungen aus. Neben dem Familienrestaurant, das auch für Hochzeiten und Betriebsfeiern gebucht werden kann, gibt es für Groß und Klein viel Abwechslung, etwa im Maislabyrinth, in der Spielscheune oder beim Kirschenpflücken im hofeigenen Kirschgarten.

Drinnen und draußen: Spaß bei jedem Wetter

SWR-Reporterin Marion Kynaß hat bei ihrem Besuch am Dienstag leider einen Regentag erwischt. Deshalb erkundete sie sich zunächst, was man dort bei Regen alles machen kann.

Eindrücke vom Erlebnisbauernhof

Nach dem Hofgut Hügle in Bottenreute ging es für die SWR-Reporterin am Nachmittag des zweiten Tages ihrer Tour von "Bauernhof zu Bauernhof" weiter ins Allgäu nach Gebrazhofen. Auf dem Hof von Thomas Beckers traf sie nicht das klassische Allgäuer Braunvieh an. Mit nassen Füßen berichtete die Reporterin aus dem Argenseeried. Dort weiden auf 37 Hektar Wasserbüffel, Gallowayrinder und schottische Hochlandrinder. Auch die Tiere sinken im nassen Ried ein. Die in unserer Region eher seltenen Rinderarten sind Teil eines Landschaftsschutzprojektes.

Nur mit Stock und Hut ins Ried

Wenn er im Ried nach seinen Tieren schaut, hat Landwirt Beckers immer einen Stock dabei und seinen Hut auf. Was es damit auf sich hat und was man von den außergewöhnlichen Rindern lernen kann, erzählt Thomas Beckers im Gespräch mit SWR-Reporterin Marion Kynaß.

Eindrücke aus dem Argenseeried