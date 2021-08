per Mail teilen

Eigentlich heißt die Sommertour "Von Burg zu Burg". Mit Schloss Hohenfels in der Nähe von Stockach (Kreis Konstanz) macht die Tour eine Ausnahme.

Bis zum Dreißigjährigen Krieg stand eine Burg an der Stelle, danach wurde sie als Schloss wieder aufgebaut. Viele Jahre waren in Schloss Hohenfels die Schüler der Mittelstufe von Schloss Salem untergebracht. Seit 2018 gehört das Gelände samt Schloss dem Verein EOS Erlebnispädagogik. Im Nebengebäude bietet der Verein bereits Unterkünfte für einzelne Gäste oder Gruppen an. Im Schloss müssen die vielen Zimmer gerade erst noch renoviert werden.

Die Gäste sollen hier Ruhe finden

Ziel des Tagungszentrums ist es, eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft aufzubauen, erklärt Geschäftsführerin Roswita Merazzi. Die Themen des Vereins sind Nachhaltigkeit, wie Gemeinschaft funktionieren und wie eine zukunftsfähige Gesellschaft aussehen kann.

Nachhaltige und spirituelle Visionen

SWR-Reporterin Isabel Heine begibt sich auch in das alte Gewölbe, wo es bei den Umbauarbeiten einiges zu entdecken gab, unter anderem eine "Zeitkapsel". Was diese preisgibt und was es sonst noch Besonderes zu sehen gibt, erzählt sie im Audio.



Eindrücke von Schloss Hohenfels und vom Umbau zum Hotel