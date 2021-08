per Mail teilen

Bei den Franziskanerinnen von Bonlanden (Kreis Biberach) kann man im Kloster, aber vor allem auch im Gästehaus übernachten. Das Kloster liegt an der Nahtstelle zwischen Oberschwaben und dem Allgäu.

Zu der großen Klosteranlage in Bonlanden, einem Teilort von Berkheim an der Iller, gehören eine Kirche, ein Garten, ein Cafe mit eigener Konditorei, eine Hostienbäckerei, Wohngebäude für die Schwestern und Tagungsräume. Außerdem ein weithin bekanntes, ganzjährig geöffnetes Krippenmuseum.

Ruhe, Geborgenheit und die Ausstrahlung der Schwestern

Zwölf Zimmer stehen im Gästehaus zur Verfügung: Die Zimmer im Erdgeschoss widmen sich der Lebensgeschichte des Heiligen Franziskus, die im ersten Stock der Heiligen Klara und die Zimmer im Dach thematisieren die fünf Elemente aus dem Sonnengesang des Heiligen Franziskus. Wie schlicht die Zimmer in dem 1855 erbauten Kloster sind und was Gäste an einer Übernachtung dort reizt, wollte SWR-Reporterin Tina Löschner herausfinden.

Eindrücke vom Kloster