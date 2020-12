Badeplatz für Hunde in Altnau am Bodensee

Nicht überall an den Ufern des Bodensees sind Hunde gern gesehen, vielerorts sind sie sogar verboten. In Altnau am Schweizer Ufer aber gibt es seit zehn Jahren einen Strand extra für Hunde und ihre Begleitung.