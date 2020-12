Am letzten Tag der Sommertour von SWR4 Studio Friedrichshafen war Reporterin Tina Löschner noch einmal von "Von Badeplatz zu Badeplatz" unterwegs. Für die letzte Etappe ging es zu zwei besonderen Plätzen in die Schweiz. In Altnau (Thurgau) hat sie sich auf einem Hundebadestrand umgesehen, dann ging es weiter in die Berge zum Seealpsee (Appenzell) auf über 1.100 Meter Höhe.

Nicht überall an den Ufern des Bodensees sind Hunde gern gesehen, an vielen Badestränden sind sie sogar verboten. In Altnau am Schweizer Ufer des Bodensees ist ein Strandabschnitt reserviert worden, exklusiv für Hunde und ihre Herrchen oder Frauchen.

Abkühlung und Wasserspaß für Hunde und Herrchen und Frauchen

Seit zehn Jahren sind hier Hunde willkommen - geduldet wird natürlich eine menschliche Begleitung. Und an einem so schönen Morgen wie am Freitag sind Berry und Paula großzügig: Paulas Frauchen Anja durfte auch schon mit ihnen im See baden. SWR Reporterin Tina Löschner hat die Hundehalterinnen Anja und Sabrina gefragt, warum sie mit ihren Vierbeinern so gerne hierherkommen und warum Berry und Paula kein Badetuch brauchen.

So viel Spaß hatten die Hunde bei der ersten Abkühlung am Morgen

Seealpsee im Alpstein-Gebirge

Zum Schluss geht es für die Sommerreporterin noch an einen besonderen Badeplatz, an den Seealpsee im Alpstein-Massiv in der Ostschweiz. Der Bergsee auf 1.143 Metern ist nur in einem fast einstündigen Fußmarsch steil bergauf erreichbar. Am See angekommen, fühlt sich das Wasser am Ufer mit über 20 Grad zunächst recht warm an, das Thermometer sinkt aber schnell auf 18 Grad, je näher man der Seemitte kommt. Für einen Bergsee auf über tausend Meter ist das trotzdem nicht kalt.

Tourabschluss mit Alphornklängen

Badegast Matthias ist zum ersten Mal am Seealpsee. Besonders toll findet er, dass der 15 Meter tiefe See so klar ist. Felice hingegen hat hier schon als Kind gebadet. An den Seealpsee hat er diesmal sogar sein Alphorn mitgebracht. Zum Abschluss gibt es ein Ständchen. Und SWR-Reporterin Tina Löschner gönnt sich eine Abkühlung im Bergsee, bevor es wieder hinab nach Wasserauen geht.