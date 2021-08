per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Ravensburg informiert die Bürgerschaft in der nächsten Zeiten auf Wochenmärkten darüber, wie man sich vor Kriminalität schützen oder Verkehrsunfälle vermeiden kann. Die Sommertour macht Station in 17 Städten und Gemeinden, unter anderem in Bad Wurzach, Meckenbeuren, Markdorf und Gammertingen.