Das einzige Grand Hotel am Bodensee in Lindau-Bad Schachen hat ein eigenes Strandbad. Normalerweise ist es auch für die Allgemeinheit zugänglich. Wegen Corona dürfen in diesem Jahr nur Hotelgäste das Bad benutzen.

Das stilvolle, denkmalgeschützte Bad ist 1924 von Theaterarchitekt Max Littmann erbaut worden. In der Mitte befindet sich ein Pool um den herum rund 50 Kabinen angelegt sind. Säulen und Veranden schmücken den Jugendstilbau. Die Geschichte des Bades geht aber noch viel weiter zurück, weiß Isolde Schielin, die das Grand Hotel mit Strandbad in siebter Generation führt.

Das Verlöbnis-Bädle

Vor 1924 waren in einem Badehaus auf Pfählen im See die Geschlechter streng getrennt. Der Bau des jetzigen Bades war nicht nur wegen seiner Architektur aufsehenerregend. Auch dass Männer und Frauen sich ein Bad und eine Liegewiese teilten, war revolutionär. So nutzten wohlhabende Familien mit Kindern im heiratsfähigen Alter das vornehme Bad, um Bekanntschaft zu machen. SWR-Reporterin Tina Löschner ließ sich das Bad und seine Geschichte von Isolde Schielin erzählen.

Eindrücke von Strandbad Bad Schachen

Die Mili in Bregenz

Über einen 20 Meter langen Steg gelangt man in den Holzbau auf Pfählen mit blumengeschmückten Fenstern. Die älteste Badeanstalt am Bodensee wurde 1825 als Militärbad erbaut. In der "Militärischen Badeanstalt" in Bregenz lernten die Rekruten das Schwimmen. Heute steht die Mili allen offen.

Die Mili ist ein gemütliches Familienbad

Vom einstigen Drill ist in dem von außen nicht einsehbaren Bad nichts mehr zu spüren. Die Mili gilt als besonders familiär, erzählt Bademeister Elmar - der sich auch als Entertainer versteht und die meisten Gäste kennt. Was sonst noch so besonders ist an der Mili und warum er das Arbeiten dort als Privileg erlebt, erzählt Bademeister Elmar unserer Sommerreporterin Tina Löschner.

Eindrücke von der Mili