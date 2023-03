Die Flughäfen in Friedrichshafen und Memmingen starten wieder mit ihren Sommerflugplänen. Nach Corona ist der Nachholbedarf an Reisen weiterhin hoch, heißt es von den Betreibern.

Der Flughafen Memmingen sowie der Bodensee-Airport Friedrichshafen starten am Sonntag in die Sommersaison. Der neue Sommerflugplan ab Memmingen bietet mehr Reiseziele, neu dabei sind etwa die griechische Insel Korfu oder Krakau in Polen, heißt es vom Flughafen. Mit zahlreichen Reisezielen rund um das Mittelmeer wirbt der Bodensee-Airport Friedrichshafen. Auch von dort werden im Sommer neue Ziele angeflogen.

Nach Corona sei der Nachholbedarf an Reisen weiterhin hoch. Davon geht Ralf Schmid aus, Geschäftsführer vom Allgäu Airport Memmingen. Er rechnet in diesen Sommer mit einer großen Reiselust. Es sei sehr wahrscheinlich, dass in dieser Saison der Rekord von fast zwei Millionen Passagieren aus dem Vorjahr überschritten werde, so Schmid. Deshalb sei das Angebot erweitert worden.

Der Allgäu Aiport in Memmingen. Pressestelle Flughafen Memmingen/Maximilian Mair

Auf einigen Strecken wurden die Frequenzen erhöht, sodass die Airlines nun täglich statt nur wöchentlich fliegen. Über 50 Reiseziele bietet der Flughafen Memmingen an. Auch der Anschluss mit dem öffentlichen Personennahverkehr wurde ausgebaut, der Airport City Shuttle fährt nun im Halbstundentakt vom Memminger Bahnhof zum Allgäu Airport.

Kein Passagierrekord am Bodensee erwartet

Die Flieger starten ab Friedrichshafen nun wieder beispielsweise in Richtung Antalya, Mallorca, Kreta und Rhodos. Die Lufthansa verbindet den Bodensee außerdem mit bis zu vier Flügen täglich mit dem internationalen Drehkreuz Frankfurt.

Doch anders als in Memmingen rechnet der Bodensee-Airport nicht mit einem neuen Rekord: Man werde das Passagierniveau des vergangenen Jahres von etwas über 330.000 Fluggästen nicht wesentlich steigern können, so ein Flughafensprecher. Nach Corona hätten viele Airlines ihr Personal und ihren Flugzeugbestand längst noch nicht auf das frühere Niveau angehoben.