Radio-Rätsel zum Mitmachen: Von wo haben wir berichtet?

Drei Wochen lang sind Reporter von SWR4 Friedrichshafen in der Region Bodensee und Oberschwaben unterwegs gewesen. Täglich gab es für die Hörer etwas zu gewinnen, wenn sie die Rätselfrage lösen konnten.

Reporterinnen und Reporter aus dem Studio Friedrichshafen waren in der Region unterwegs und haben von besonderen Orten berichtet. Welche Orte das waren, musste erraten werden. Der Tagesgewinner erhielt eine SWR4-Tasse, unter den Gewinnern der Woche wurde zusätzlich ein DAB+ Radio vergeben.

Auftakt der Suchfahrt am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben

Zum Auftakt ging es zur Straußenfarm bei Waldburg (Kreis Ravensburg). An Tag zwei galt es die Autobahnkapelle Gallus bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) zu erraten, bevor es an den Seglerhafen in Langenargen am Bodensee ging. Weiter ging die Fahrt vorbei am Hesse-Garten (Kreis Konstanz) auf der Höri und zum Rheinfall (Kanton Schaffhausen).

Zweite Woche der Suchfahrt am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben

Woche zwei begann wieder tierisch bei den Wasserbüffeln im Argenseeried (Kreis Ravensburg). Danach kam der Genuss zum Zug: Das Staatsweingut Meersburg (Bodenseekreis) mit seinem mit edlen Tropen gefüllten Weinkeller musste erraten werden. Auch am dritten Tag war das Rätsel nach vielen Hinweisen bald gelöst. Es ging ins Museumsdorf Kürnbach (Kreis Biberach), wo noch eine original alte Blähmuhle steht. An den letzten beiden Tagen musste der Flughafen Friedrichshafen und die Wasserschutzpolizei Überlingen (Bodenseekreis) von den Hörern erraten werden.

Abschluss der Suchfahrt am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben

Am Beginn der letzten Woche ging es wieder zu exotische Tieren. Diesmal machte der Suchfahrt-Reporter Halt bei den Alpakas auf dem Miller-Hof (Kreis Ravensburg). Interessant auch am Tag darauf der Flugplatz Waldburg-Zeil (Kreis Ravensburg). Der Weg führte am Mittwoch weiter zum Muschelmuseum in Ochsenhausen (Kreis Biberach) und danach zum Wild- und Freizeitpark Allensbach auf dem Bodanrück (Kreis Konstanz). Zum Abschluss tauchte man tief in die Geschichte der Region und besonders der Stadt Konstanz ein. Unter dem Münsterplatz wurde ein Römer Kastell ausgegraben, zu dem die Reporterin hinabgestiegen ist und die Geheimnisse vergangener Zeiten gelüftet hat.