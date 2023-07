Radio-Rätsel zum Mitmachen: Von wo berichten wir?

Ab sofort sind Sie gefragt - drei Wochen sind die Reporterinnen und Reporter vom Studio Friedrichshafen in der Region unterwegs. Erraten Sie wo?

Die Reporterinnen und Reporter aus dem Studio Friedrichshafen sind in der Region unterwegs - doch, wo sie sind oder worüber sie berichten, das gilt es zu erraten. Ist das die Aussicht vom Pfänder? Sind wir beim Melken in einem Kuhstall im Allgäu? Oder hämmert hier ein Schmied auf der Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch?

Die Spielregeln zur Sommer-Suchfahrt

Das Rätsel läuft von Montag bis Freitag immer gegen 16:15 Uhr im Magazin aus dem Studio Friedrichshafen. Die Live-Reportage gibt es dann nach den Regionalnachrichten um 16:30 Uhr. Unter den Tagesgewinnern verlosen wir am Ende jeder Woche ein DAB+-Radio. Los geht es am Montag, 31. Juli, drei Wochen lang. Wir sind gespannt, wer das Rätsel lösen kann.

Auflösung für Rätsel am Montag

Ganze 70 Kilometer pro Stunde schnell sind sie: Strauße auf der Straußenfarm von Wolfgang Schmid in Waldburg (Kreis Ravensburg). In der Ferne thront die Waldburg und auf den Hügeln grasen Strauße in allen Größen: Kleine und sehr große - bis zu 2,80 Meter hoch kann ein ausgewachsener Strauß werden, erklärt Schmid.

Auf der Straußenfarm von Wolfgang Schmid ist dieser kleine Strauß vor genau einem Tag geschlüpft. SWR

Auf seinen Hof führt uns die Sommer-Suchfahrt an ihrem ersten Tag. Schmid hat den elterlichen Milchviehbetrieb nach und nach auf Straußenfleisch umgestellt. Das Fleisch erinnert geschmacklich nicht etwa an Geflügel, sondern eher an eine Mischung aus Rind und Wild. Das Fleisch sei fettarmer als Pute und proteinreicher als Rind, so Schmid.