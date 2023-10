Oktobersommer in Oberschwaben und am Bodensee

per Mail teilen

Der Herbst ist längst da und er fühlt sich an wie Sommer: In der Region Bodensee-Oberschwaben klettern die Temperaturen tagsüber weiter über 20 Grad.

Viele Touristen und Touristinnen, aber auch Einheimische genießen in der Region Bodensee-Oberschwaben derzeit noch das angenehme Spätsommerwetter. Die Natur schaltet noch nicht in den Herbstmodus.

Bestes Wetter, bei dem man sogar noch in kurzen Hosen spazieren gehen kann. SWR Maja Nötzel

Voraussichtlich bis Freitag soll das Wetter so bleiben. Und bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad ist der Besuch im Eiscafé auch Mitte Oktober für viele noch ein Muss. Manche springen sogar noch für ein Bad in den See - ohne Neoprenanzug. Immerhin hat das Wasser teilweise 18 Grad.

SWR-Reporter Johannes Riedel hat sich in Biberach umgehört wie die Menschen den Oktobersommer finden:

Einige Eisdielen verlängern Saison

Die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben machen das Beste aus dem schönen Wetter und genießen die letzten Spätsommertage bei einer Radtour oder einem Besuch im Straßencafé. Die Cafés in den Städten sind tagsüber gut gefüllt. Einige Eisdielen verlängern ihre Saison bis in den November.

In einem Eiscafé in der Ravensburger Innenstadt genießen die Menschen das Spätsommerwetter im Oktober. SWR Moritz Kluthe

Auch auf Camping- und Wohnmobilstellplätzen in der Region freuen sich Reisende über warme Tage nach frischen Nächten.

Temperatursturz kommt am Wochenende

Zum Wochenende deutet sich jedoch ein Temperatursturz von rund zehn Grad an. Ab dann wird der Herbst spürbar sein.

Dann werden sich Bäume und Laub verfärben, denn dazu braucht es Kälte. Aber einen schönen Herbstspaziergang durch raschelnde Blätter und buntes Laub ist ja durchaus auch ein Grund zur Freude.