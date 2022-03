Weitere Solidaritätsbekundungen für die Ukraine

In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) gibt es am Montagabend eine Solidaritätsbekundung für die Menschen in der Ukraine. Wie die Stadt mitteilte, ist der Treffpunkt um 18 Uhr vor dem Rathaus. Eingeladen seien alle närrischen Gruppierungen, alle Vereine und alle Menschen. Auch in Friedrichshafen lädt ein überparteiliches Bündnis für Montagabend 18 Uhr zu einer Kundgebung auf den Adenauerplatz ein. Bereits am Wochenende waren in der Region Bodensee-Oberschwaben tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen.