Soldaten unterstützen Pflegepersonal im Bodenseekreis

Bundeswehrsoldaten leisten im Bodenseekreis wieder Hilfe in Pflegeeinrichtungen, um dort die coronabedingten Herausforderungen zu meistern. Insgesamt elf Angehörige des Versorgungsbataillons der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim arbeiten in sieben Pflegeheimen in Friedrichshafen, Oberteuringen, Tettnang, Owingen, Salem und Meckenbeuren, das teilte das Landratsamt mit. Die Soldatinnen und Soldaten helfen zunächst bis Ende Januar bei der Essensausgabe, beim Wäschedienst oder anderen logistischen Tätigkeiten.