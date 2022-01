Bundeswehr beendet Hilfseinsatz in Pflegeheimen

Die Bundeswehr hat am Donnerstag ihren Hilfseinsatz in acht Pflegeeinrichtungen im Bodenseekreis beendet. Das teilte das Landratsamt mit. In den vergangenen fünf Wochen hatten die elf Soldatinnen und Soldaten ausgeholfen, da wegen vieler Corona-Infektionen und Quarantänen das Personal knapp wurde in den Heimen. Sie unterstützen bei der Essensausgabe, beim Wäschedienst oder bei den Besucher-Kontrollen am Eingang. Auch in der Oberschwabenklinik in Ravensburg waren bis zum Jahresende zwei Sanitätssoldaten zur Pflege von Corona-Patienten im Einsatz, so ein Pressesprecher der OSK-Klinik.