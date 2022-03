Das Stadtwerk am See investiert rund 3,1 Millionen Euro und baut eine Solaranlage in Überlingen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, entsteht die Solarthermieanlage im Bereich des Stadtrings auf einer Freifläche von 4300 Quadratmetern. Das entspricht etwas weniger als zwei Dritteln eines Fußballfeldes. Die Anlage soll Stadtquartier, Helios Spital und Salem Kolleg versorgen.