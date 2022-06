Erste konventionelle Solar-Großanlage mit Speichersystem im Bodenseekreis

Die Sonne sticht - das freut nicht nur die Touristen am Bodensee. Das freut auch alle, die eine Photovolatikanlage ihr Eigen nennen und einen Blick auf den Stromzähler werfen.

Hubert-Alexander Bechinger wird künftig gerne auf seine Zähler gucken, wenn die Sonne so scheint wie derzeit. Allerdings wird seine Photovoltaikanlage im Heiligenberger Ortsteil Rickertsreute (Bodenseekreis) in ganz anderen Größenordnungen Strom erzeugen wie bei Privathaushalten auf dem heimischen Hausdach. Denn er baut - nach eigenen Angaben - den ersten Solarpark im Bodenseekreis.

Was unterscheidet seine Anlage von anderen Projekten - wie etwa der Photovoltaikanlage über den Obstananlagen in Kressbronn am Bodensee? Und was macht die Anlage zu einem "Leuchtturmprojekt für den Bodenseekreis"?

Ein Gespräch mit SWR-Moderatorin Rebecca Lüer: