In Tengen (Kreis Konstanz) weiht das Bürgerunternehmen Solarcomplex am Freitagnachmittag einen neuen Solarpark ein. Wie das Unternehmen mitteilte, hat er drei Millionen Euro gekostet und befindet sich auf einer Fläche von rund vier Fußballfeldern. Der dort erzeugte Solarstrom soll an den Industriebetrieb Rolls-Roys-Power-Systems in Friedrichshafen verkauft werden. Solarcomplex ist ein Bürgerunternehmen für erneuerbare Energien Solarcomplex aus Singen.