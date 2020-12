Der Hersteller von Computer-Sicherheitssoftware Avira in Tettnang (Bodenseekreis) ist innerhalb von sieben Monaten zweimal verkauft worden. Neuer Eigentümer ist der amerikanische Mitbewerber NortonLifeLock. Der Kaufpreis habe 360 Millionen Dollar betragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach Brancheninformationen ist das doppelt so viel, wie der bisherige Eigentümer, ein englischer Finanzinvestor, im April für Avira bezahlt hat. Welche Konsequenzen die Übernahme für die 270 Mitarbeiter in Tettnang hat, ist bislang nicht zu erfahren. NortonLifeLock gehört zu den weltweit größten Softwarefirmen.