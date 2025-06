Laufgruppe begeistert Konstanz: Wie der Social Sports Club die Stadt in Bewegung bringt

per Mail teilen

In Großstädten weltweit haben sogenannte Run Clubs längst Kultstatus. Michael Carl hat den urbanen Trend nach Konstanz gebracht, wo er viele begeistert.

Erst vor einigen Wochen hat der Social Sports Club in Konstanz sein einjähriges Bestehen gefeiert. Was als Laufgruppe unter Freunden begann, ist inzwischen in der ganzen Stadt beliebt und erlebt immer mehr Zulauf.

"Im vergangenen Sommer waren wir irgendwann hundert Leute, das war einfach Wahnsinn", erinnert sich Michael Carl, der Gründer des Clubs. Mit einem solchen Andrang hatte der 28-jährige Gesundheitscoach zu Beginn des Clubs nicht gerechnet. Die Idee war simpel: gemeinsam laufen, neue Leute kennenlernen und Spaß an Bewegung haben.

Trend aus der Großstadt nun auch in Konstanz

Die Inspiration kam aus den USA und deutschen Großstädten, wo sogenannte Run Clubs längst etabliert sind. "Im vergangenen Jahr sind viele Menschen auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob es sowas in Konstanz auch gibt", erzählt Carl. Kurzerhand organisierte er einen ersten Lauf, damals noch mit wenigen Freundinnen und Freunden.

Was ist ein Run Club? Run Clubs (englisch für "Laufclub" oder "Laufgruppe") sind selbstorganisierte Laufgruppen, die unabhängig von klassischen Vereinsstrukturen funktionieren. Meist entstehen sie durch die Initiative Einzelner und bieten eine unkomplizierte, offene Möglichkeit, gemeinsam sportlich aktiv zu sein. In Deutschland gibt es sie zwar schon länger, einen Aufschwung erlebten sie jedoch während der COVID-19-Pandemie, als viele nach sicheren Wegen suchten, sich im Freien zu bewegen. Eine Auswertung der Tracking-App Strava zeigte einen Anstieg der Teilnahme ihrer Mitglieder an Run Clubs weltweit um 59 Prozent im vergangenen Jahr. Heute sind Run Clubs in fast allen Metropolen zu finden - und zunehmend auch in kleineren Städten.

Über Social Media verbreitete sich die Idee. Immer mehr Menschen schlossen sich an. Inzwischen laufen die Teilnehmenden drei Mal pro Woche in unterschiedlichen Tempogruppen. "Wir hatten schon Leute beim Lauf dabei, die Mitte 50 waren, aber auch 16-Jährige", so Carl.

Das Besondere am Social Sports Club: jeder kann mitmachen. "Menschen zu einem gesünderen Leben zu bewegen, dafür brenne ich", sagt Carl. Gleichzeitig wolle er einen Ort schaffen, an dem man Anschluss findet: "Wenn man neu in der Stadt ist, ist der Social Run eine tolle Möglichkeit, um Menschen kennenzulernen."

Anders als in Vereinen sind hier weder Mitgliedschaft noch Gebühren eine Voraussetzung. Auch der Leistungsdruck soll im Hintergrund stehen. "Trotzdem hilft die Gruppe natürlich, sich zu verbessern und an seine Grenzen zu kommen", erklärt Carl.

Wachsendes Angebot in Konstanz

Inzwischen bietet der Social Sports Club Konstanz auch Pilates- und Yogakurse an. Diese Angebote sind - anders als der Social Run - aber kostenpflichtig.

Was erst vor einem Jahr begann, ist für viele heute ein fester Termin in der Woche. Nach dem Lauf stehen alle Läuferinnen und Läufer zusammen, erzählen und lernen sich kennen. Und verabreden sich für das nächste Mal.