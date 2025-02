Die Parteien haben verstanden, wie wichtig die Sozialen Medien als Kanal für ihre Themen und Ansichten sind. Ob das auch zum Wahlerfolg führt, ist wissenschaftlich nicht geklärt.

Die Sozialen Medien (auch Social Media) spielen im Wahlkampf für die Parteien eine wichtige Rolle. Viele haben sich Experten für Social-Media-Strategien ins Boot geholt. Sie erhoffen sich Wählerstimmen. Der Kommunikationswissenschaftler Florian Muhle von der Zeppelin Universität in Friedrichshafen beschäftigt sich mit politischer Kommunikation im Netz. Im Interview mit dem SWR spricht er über die Erfolge der Parteien im Netz, ihre Strategien, die Gefahren von Künstlicher Intelligenz und ob sich der Wahlkampf in den Sozialen Medien auf die Wählerentscheidung auswirkt.

Florian Muhle ist Kommunikationswissenschaftler an der Zeppelin Universität Friedrichshafen Pressestelle Foto: ZU/Samuel Groesch

Die Aktivitäten der Parteien in den Sozialen Medien seien sehr wichtig, um überhaupt zu bestimmten Zielgruppen durchzudringen, die ansonsten vielleicht wenig Interesse an politischen Inhalten haben. Man könne allerdings nicht ohne weiteres den Schluss ziehen, wer viele Follower habe, gewinne automatisch die Wahlen, so der Kommunikationswissenschaftler. "Niemand weiß genau, welche Strategien dazu beitragen, dass Wähler mobilisiert werden oder dass sie vielleicht ihr Kreuzchen anders machen als ursprünglich geplant", so Florian Muhle. Aber natürlich würden die Aktivitäten der Politiker auf den Plattformen darauf abzielen, am Ende mehr Stimmenanteile zu gewinnen.

Beispielsweise junge Leute, die die klassischen Medien nicht konsumieren, könnten so von den Parteien erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Parteien sei es auch, über die Sozialen Medien Journalisten und Journalistinnen anzusprechen und Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Insofern könne man die Sozialen Medien und die klassische Berichterstattung nicht mehr voneinander trennen, so Muhle. So greifen Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel Posts von Politikern auf und berichten darüber, treiben das Thema weiter. "Man versucht auch über Aktivitäten in den Sozialen Medien den Journalismus zu erreichen, der das dann wieder aufgreift und an die breite allgemeine Bevölkerung weitertreibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor", sagt der Wissenschaftler.

Social Media verändert den Wahlkampf

Ein Beispiel für das Zusammenspiel zwischen den Social Media und klassischen Medien sei der Bundestagswahlkampf 2021. Der damalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und die CDU lagen in den Umfragen lange Zeit uneinholbar vorne.

"Bis zu dem Tag, als sich Armin Laschet in Erftstadt einen Fauxpas erlaubte und lachte, während der Bundespräsident eine Ansprache nach der Überflutung in der Region hielt", erinnert sich Muhle. Die Ansprache wurde live im Fernsehen übertragen. In den klassischen Medien sei das Lachen zunächst nicht kommentiert worden. Erst in den Sozialen Medien wurde es zum Thema. Die politische Konkurrenz habe das dann aufgegriffen und weiter problematisiert. Dann seien auch die klassischen Medien auf den Fauxpas Laschets eingestiegen. "Schaut man sich Meinungsumfragen an, sieht man sehr deutlich, dass ab dem Zeitpunkt die Umfragewerte wirklich stetig sanken. Hier kann man sehen, wie dieses Ereignis den Wahlkampf beeinflusst hat und in den Sozialen Medien groß gemacht wurde", so Muhle.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet lacht in Erfstadt im Juli 2021. Der Wendepunkt im damaligen Wahlkampf, sagt Kommunikationswissenschaftler Florian Muhle. In den Sozialen Medien wird der Fauxpas sofort aufgegriffen und diskutiert. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Becker

Wegen des Wechselspiels zwischen klassischen Medien und Sozialen Medien sei es schwierig, zu sagen, wo die entscheidenden Faktoren für die Wahlentscheidung liegen. Es bestehe aber die Gefahr, dass Nutzerinnen und Nutzer, die bei Social Media politische Inhalte konsumieren, sich in einer politisch einseitigen Blase bewegen. Die Algorithmen sorgen dafür, dass immer wieder ähnliche Inhalte angezeigt werden. Das kann zumindest langfristig Einfluss auf die politische Einstellung haben, so der Kommunikationswissenschaftler Florian Muhle.

Wie nutzen die Parteien und Politiker ihre Kanäle?

Die Parteien bespielen ihre Social-Media-Kanäle mit unterschiedlichen Themen und Inhalten. Die AfD setze auf die Themen Migration und Asylpolitik. Die CDU lege den Fokus auf ihre klassischen Themen Sicherheit und Wirtschaftskompetenz. Die Linke rücke das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Bei AfD und BSW sehe er auch starke Elemente von Populismus, so Muhle. Die anderen Parteien seien eher um Seriosität bemüht. Es gebe aber auch Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien und ihrer Social-Media-Nutzung. "Wenn man in den Sozialen Medien aktiv ist, wenn man gesehen werden möchte, dann muss man auf Emotion setzen. Dann muss man auf Personalisierung setzen. Da muss man auf Alltagsnähe setzen", erklärt Muhle.

Diese Elemente finde man auf allen Kanälen. Eine weitere Gemeinsamkeit sei auch die Moralisierung. "Gerade jetzt nach den Abstimmungen zu dem Migrationsgesetz sind alle Seiten damit beschäftigt, die Entscheidung der jeweils anderen Seite zu problematisieren und zu moralisieren", sagt der Kommunikationswissenschaftler. Robert Habeck, Kanzlerkandidat der Grünen, zum Beispiel versuche sehr stark, den Staatsmann darzustellen und glaubwürdig zu wirken.

Insofern sind die Sozialen Medien für die Politiker die perfekte Möglichkeit, sich so zu präsentieren, wie sie gesehen werden wollen. Zudem können sie sich direkt an ihr Publikum wenden, vorbei an dem Filter der klassischen Medien.

Das sei wahrscheinlich einer der Gründe, warum beispielsweise die AfD so aktiv sei und auch schon lange aktiv sei. "Sie versucht praktisch an den etablierten Medien vorbei, ihre Klientel direkt zu erreichen." Sie schaffe es durch zielgruppengerechte Ansprache auf den Plattformen, die Follower und User abzuholen.

Bei Facebook, was zu einem Medium für die 40 bis 50-Jährigen geworden ist, spielt die Spitzenkandidatin Alice Weidel eine wichtige Rolle. Aber es werden auch verstärkt Bilder mit Slogans gepostet, die ein bürgerliches Milieu widerspiegeln. Zum Beispiel wandernde Rentner, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche in der Natur. "Mit diesen Bildern will die Partei vermutlich das nostalgisch bürgerliche Milieu ansprechen", sagt Florian Muhle. Hier habe die Partei ein großes Potenzial. "Das sind oft Leute, die zu einem bestimmten Wohlstand gekommen sind. Sie fühlen sich bürgerlich. Für sie ist Sicherheit ein ganz wichtiger Wert. Das sind aber auch Leute, die von Abstiegsängsten geprägt sind und Angst vor der Zukunft haben. Genau diese Klientel wird hier angesprochen."

Wer ist erfolgreich in den Sozialen Medien und warum?

Laut einer Studie einer Digitalagentur, die die Social-Media-Kanäle von Parteien und Spitzenpolitikern analysiert und auf die sich der Kommunikationswissenschaftler bezieht, sind Alice Weidel (AfD) und Sahra Wagenknecht (BSW), die Spitzenpolitikerinnen, die in den Sozialen Medien insgesamt auf allen Kanälen die meisten Follower haben. Dahinter folgt Christian Lindner (FDP) - aber mit einer Million Follower weniger. Ein besonderer Fall sei die Spitzenkandidatin der Linken, Heidi Reichinnek. Sie habe wesentlich weniger Follower, aber sie schaffe es auf der Plattform TikTok mit einzelnen Posts eine sehr hohe Reichweite zu erzielen. "Es gibt zum Beispiel einen Post, der sechs Millionen Views hat. Das ist ausgezeichnet. Friedrich Merz kann von so einer Reichweite nur träumen. Daran sieht man auch, dass es dann teilweise an einzelnen Politikerpersönlichkeiten hängt, wie gut, wie authentisch es ihnen gelingt, sich auch darzustellen und auch die Zielgruppen in den Medien zu erreichen", sagt der Kommunikationswissenschaftler.

Auf den verschiedenen Plattformen seien die einzelnen Parteien unterschiedlich erfolgreich. Die AfD ist bei TikTok sehr stark. Die Grünen und SPD dominieren bei Instagram. Den Erfolg der AfD bei TikTok erklärt Florian Muhle mit dem frühen Einstieg der Partei auf dieser Plattform. Die Partei habe bereits früh eine Community aufgebaut. Ein weiterer Punkt sei, dass die Partei ein aktivistisches Umfeld habe. Die Follower liken und teilen die Posts und Videos der AfD verstärkt. Die Algorithmen sorgen dann wiederum dafür, dass sich die Inhalte immer weiter verbreiten.

Warum sind Fake News und KI bedenklich?

In der politischen Kommunikation in den Sozialen Medien lauert auch eine Gefahr. Falschnachrichten oder KI-generierte Inhalte, die nicht der Wahrheit entsprechen, können sich schnell verbreiten. "Manche Parteien arbeiten in ihrer Kommunikation mit Bedrohungsszenarien", so die Analyse von Florian Muhle. Vor allem die AfD setze hierbei auch KI-generierte Bilder ein. "Es gibt häufig mit KI erzeugte Darstellungen von Migranten oder Asylsuchenden, die dann als bedrohlich dargestellt werden, die irgendwie als in der Überzahl dargestellt werden", sagt Muhle. Damit werde das, was als Bedrohung wahrgenommen werde, visualisiert.

Wenn man genau hinschaut, könne man durch KI erzeugte Bilder erkennen. "Aber auf den ersten Anschein wirken sie so, als seien es echte Bilder." So erschafft man eine Realität, wie man sie darstellen möchte. Das sei problematisch. Gerade zu Wahlkampfzeiten hätte die Verbreitung von Falschnachrichten eine große Bedeutung. In dieser Zeit gehe es darum, die eigene Klientel zu mobilisieren, andere zu überzeugen. "Die Realität ist, dass dabei auf Emotionen gesetzt wird, dass auf Ängste gesetzt wird von den verschiedensten politischen Akteuren. Dabei spielen Falschnachrichten oder Halbwahrheiten eine wesentliche Rolle, um so Überzeugungsarbeit in der Kommunikation zu leisten", sagt Florian Muhle.

Es braucht eine starke Regulierung der öffentlichen Kommunikation in den Sozialen Medien.

Der Kommunikationswissenschaftler plädiert für eine Regulierung der Kommunikation in den Sozialen Medien. In der EU gibt es mittlerweile die Pflicht, falsche Inhalte zu löschen. "Aber wenn es wirklich Fake News oder Lügen waren, dann sind die trotzdem schon in der Welt. Das hat hochgradig problematische Konsequenzen", sagt Florian Muhle. Die Faktenchecks, die in den USA derzeit wieder an den Rand gedrängt werden, kämen nicht hinterher, das wieder richtigzustellen.

CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke haben in ihrem Fairnessabkommen festgehalten, keine KI zu nutzen beziehungsweise diese zu kennzeichnen. Solche Selbstverpflichtungen der Parteien würden allerdings nicht ausreichen. Es müsse echte Konsequenzen haben, fordert Muhle.