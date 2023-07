per Mail teilen

Fast 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sind in die Sommerferien gestartet. Zuvor wurden die Zeugnisse ausgegeben. Auch für etwa 120.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ist heute der letzte Schultag vor den Ferien gewesen. Im Bildungszentrum Markdorf im Bodenseekreis ging es laut und fröhlich zu.