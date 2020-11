In der deutschen Bodenseeregion hat es seit Montag 535 neue bestätigte Corona-Fälle gegeben. Das sind so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im März. Die 7-Tage-Inzidenz der neuen Fälle pro 100.000 Einwohner liegt im Bodenseekreis und im Kreis Sigmaringen nur noch knapp unter dem Warnwert 50, in den Kreisen Lindau und Konstanz weit darüber. In Vorarlberg und den Kantonen Thurgau und St. Gallen gab es seit Montag fast 1.700 neue Infizierte.