Rund um den sogenannten "Black Friday" räumen viele Online-Händler Rabatte ein. Stationäre Einzelhändler in der Region Bodensee-Oberschwaben sehen darin keine große Konkurrenz.

Am kommenden Freitag hoffen viele Kundinnen und Kunden auf Schnäppchen - dann ist wieder "Black Friday". Die Jagd auf die Schnäppchen hat sich mittlerweile auch in Deutschland auf eine ganze Woche, die sogenannte "Black Week", ausgeweitet. Vor allem Online-Händler und große Handelsketten bieten "Black Week"-Rabatte. Nur wenige stationäre Einzelhändler in der Region Bodensee-Oberschwaben beteiligen sich an der Aktion. Sie sehen keine große Konkurrenz darin.

Keine "Black Friday"-Angebote am Bodensee

Die Einzelhändler in den Innenstädten am Bodensee beteiligen sich nach Angaben des Stadtmarketings Friedrichshafen nicht an den Preissenkungen vor dem "Black Friday". Es wäre ein falsches Signal, Waren fast zu verschenken, sagt Stadtmarketing-Chef Thomas Goldschmidt. Er verweist zudem darauf, dass "Back Friday"-Rabatte ohnehin nicht auf das klassische Einzelhandels-Sortiment wie Bücher, Kleidung und Schuhe gewährt werden. Von der Online-Konkurrenz mit ihren Preisermäßigungen seien vor allem klassische Elektronik- und HiFi-Geschäfte betroffen.

Blick auf Weihnachtsgeschäft macht Sorgen

Ein Einzelhändler aus Biberach ergänzt: Die Kunden kämen trotz der Online-Rabattschlacht gerne zum Bummeln in die Innenstädte und besuchten dort auch klassische Geschäfte. Allerdings sehe man wegen der inflationsbedingten Preissteigerungen mit Sorge dem Weihnachtsgeschäft entgegen.