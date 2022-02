Manuel Ness aus Bad Wurzach im Kreis Ravensburg wird in diesem Jahr an den Paralympics in Peking teilnehmen. Das teilte sein Arbeitgeber mit, das ZfP Südwürttemberg. Der Snowboarder geht in zwei Wettbewerben an den Start. In China bei den Paralympics mit dabei ist unter anderem auch Anna-Lena Forster aus Radolfzell. Die Spiele beginnen am 4. März.