Ein Tag ohne Auto beim SlowUp Schaffhausen-Hegau

per Mail teilen

28.000 Menschen haben nach Veranstalterangaben am Sonntag beim SlowUp in Schaffhausen-Hegau mitgemacht. Sie absolvierten einen rund 38 Kilometer langen autofreien Rundkurs.

Am Sonntag fand der 19. SlowUp Schaffhausen-Hegau statt. Radfahrer, Fussgänger und Inline-Skater waren auf dem rund 38 Kilometer langen Rundkurs unterwegs. Und zwar von Schaffhausen (Schweiz) über Gottmadingen (Kreis Konstanz) vorbei am Rheinufer bis nach Dörflingen in der Schweiz. Sie überquerten dabei sechs Mal die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Für Autos blieben die Straßen der SlowUp-Strecke gesperrt.

Über 28.000 Teilnehmer machten mit

Ziel der Veranstaltung war: Gesunde, sportliche und umweltfreundliche Mobilität fördern. Auf die Teilnehmer warteten auf der Strecke Stationen mit Verpflegung, Bühnenprogrammen und Spielen für Kinder. In Büsingen (Kreis Konstanz) beispielsweise konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Bergkirche Bogen schießen. Am Sonntagabend teilten die Organisatoren mit, dass rund 28.000 Menschen beim SlowUp Schaffhausen-Hegau unterwegs gewesen seien.

Autofreier Tag kostet viel Geld

Der SlowUp Schaffhausen-Hegau hat in diesem Jahr keine finanziellen Schwierigkeiten. Trotzdem würden Jahr für Jahr die Kosten für beispielsweise Sicherheit, Logistik und Bewilligungen steigen, so der Präsident des Organisationskomitees vom SlowUp Schaffhausen-Hegau, Marcel Theiler. Ein Anlass in dieser Größenordnung sei enorm kostspielig.