Das Skigebiet Silvretta Montafon ist am Freitag als erstes in Vorarlberg in die Wintersaison gestartet. Vorläufig allerdings nur eingeschränkt und im Wochenendbetrieb. Insgesamt zehn Pistenkilometer seien am Hochjoch präpariert, hieß es. Ab Mitte November gilt im Skigebiet die 2G-Regel. Unterdessen hat Deutschland Österreich wieder zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt.