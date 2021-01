Während Skilifte in Karsee bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) an einzelne Familien unter Corona-Auflagen vermietet werden dürfen, ist das hinter der Landesgrenze in Bayern nicht gestattet. Die Behörden verbieten einem Skiliftbetreiber in Kreuzthal (Landkreis Oberallgäu) die Vermietung. Der Skilift Gohrersberg liegt direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg. Skiliftbetreiber Rudi Holzberger ist verärgert. Denn jetzt wäre ausreichend Schnee gefallen.