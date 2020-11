per Mail teilen

Beim Auftakt zum Langlauf-Weltcup im finnischen Ruka ist auch Skilangläufer Friedrich Moch aus Isny im Allgäu an den Start gegangen. Er kam in der Disziplin "Sprint klassisch" auf Platz 72. Heute und morgen folgen weitere Disziplinen. Bundestrainer Peter Schlickenrieder hatte den 20-jährigen Moch an Bord geholt, nachdem zwei Läufer ausgefallen waren. Schlickenrieder überzeugten Mochs Leistungen: Der Langläufer des WSV Isny ist deutscher Meister über 15 Kilometer Freistil und holte zwei Silbermedaillen bei der Junioren-WM.