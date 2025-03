per Mail teilen

Die Wintersportgebiete rund um den Bodensee erwarten eine durchschnittliche Anzahl an Gäste in der nächsten Woche. Neben dem Wetter spielen auch die Fastnachtsferien eine Rolle.

Im Wintersportgebiet Silvretta-Montafon in Vorarlberg sind, anders als noch im vergangenen Jahr, lange nicht alle Unterkünfte für kommende Woche ausgebucht. Das liege vor allem an den späten Fastnachtsferien in diesem Jahr, berichten einige große Hotels im im Tal. Trotzdem blickt Montafon Tourismus laut eigenen Angaben auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Das Skigebiet Silvretta Montafon ist durch die hohe Lage auch während den Fasnachtsferien schneesicher. IMAGO IMAGO / imagebroker

Das Allgäu lockt Gäste mit genügend Schnee in die Skigebiete

In den Skigebieten im Bayerischen Allgäu sind besonders das Wetter und die Schneehöhe entscheidend. Wintersportgebiete wie Oberstaufen haben momentan noch genügend Schnee und verzeichnen deshalb ähnlich viele Buchungen wie im Vorjahr, so das Tourismusbüro. Anders sieht es in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) aus, dort liegt momentan nur noch wenig Schnee, der Isnyer Felderhaldelift läuft aber noch.

Die präparierten Bahnen im Langlaufstadion Isny im Allgäu. Nur durch künstliche Beschneiung läuft der Betrieb im Skigebiet auf dieser Höhe für die Gäste. SWR Lionel Killy

Im Toggenburg in der Ostschweiz merken die Skigebiete dieses Jahr keine Veränderungen der Buchungen. Laut dem Tourismusbüro nehmen jedes Jahr nur wenige deutsche Gäste den Weg auf sich.

Gäste buchen den Skiurlaub kurzfristig

Auffällig ist in allen Regionen, dass Wintersportbegeisterte immer kurzfristiger ihren Aufenthalt buchen.