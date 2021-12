Weitere Skigebiete starten in die Saison

Im bayerischen Allgäu und in Vorarlberg sind ab Freitag fast alle großen Skigebiete geöffnet. Laut den Tourismusverbänden gilt dort die 2G-Regel sowie teils eine beschränkte Fahrgastzahl in den Seilbahnen. Wo keine Abstände eingehalten werden können, gilt die Maskenpflicht.

Im Allgäu war bereits in neun von rund 60 Skigebieten Wintersport möglich, etwa in Ofterschwang und im Skigebiet Oberjoch. Ab Freitag kommen weitere Gebiete hinzu. So geht in Oberstdorf die runderneuerte Nebelhornbahn in Betrieb, und dies bei aktuell sehr guten Schneebedingungen, so eine Sprecherin der Standort- und Tourismusgesellschaft Allgäu GmbH.

2G-Regel gut kontrollierbar

Froh ist die Gesellschaft über die 2G-Regel, die an den Ticketstationen sowie in Restaurants und Freizeiteinrichtungen recht gut kontrolliert werden könne. Sie gilt auch in den Vorarlberger Skigebieten. Wintersportler müssen dabei ihren Impfnachweis beziehungsweise eine Bestätigung vorzeigen, von Corona genesen oder vollständig dagegen geimpft zu sein. Für Kinder gibt es teils Ausnahmen.

Weitere Ski-Openings auch in Vorarlberg

SWR Frederike Roser

Neben den Ski-Openings im Allgäu werden auch in Vorarlberg am Freitag nochmals weitere Lifte und Stationen in Betrieb genommen, etwa in den Skigebieten Lech-Zürs und Sonnenkopf. Andere Gebiete sind bereits geöffnet, etwa im Montafon. Und auch die Bergbahnen Wildhaus im Ostschweizer Toggenburg sind bereits in Betrieb. Nach einem zunächst reduzierten Angebot fahren sie ab Samstag wieder ganztägig.

Weniger gute Aussichten in kleineren Skigebieten

Anders ist Situation in Oberschwaben und im Württembergischen Allgäu. Hier tun sich Wintersportler derzeit schwer: Wegen der aktuellen Corona-Auflagen sind der Haldenlift bei Heiligenberg, der Skilift Karsee bei Wangen im Allgäu sowie der dortige Skilift Berger Höhe dicht. Als einziger in Betrieb ist der Lift der Max-Wild-Arena in Isny im Allgäu. Dort gilt die 2G-Plus-Regel. Keinen negativen Testnachweis brauchen dabei Gäste mit Auffrischungsimpfung sowie einer vollständigen Genesung oder Impfung innerhalb der letzten sechs Monate.

Auch Skilanglauf nur begrenzt möglich

Ebenfalls schwer tun sich Skilangläufer im Raum Allgäu-Oberschwaben. Weil der Schnee bereits geschmolzen ist, sind die Loipen rund um Wangen im Allgäu etwa oder im Skilanglaufgebiet Atzenberger Höhe bei Bad Schussenried nicht nutzbar. Rund um Isny und Leutkirch ist Langlauf hingegen möglich. Laut den Gästeämtern sind die meisten Loipen gespurt und in guten Zustand.