Die Skigebiete in Vorarlberg, der Ostschweiz und im Allgäu bereiten sich auf die Wintersaison vor. Sie setzen auf Maskenpflicht, Abstand und Desinfektion.

In der Ostschweiz gilt in Gondeln Maskenpflicht, auch beim Anstehen an Kassenhäuschen und an Liften werde man auf Abstände achten, heißt es aus dem Skigebiet Wildhaus im Toggenburg. In Sesselliften hingegen muss keine Maske getragen werden. Wildhaus hat trotz der Corona-Pandemie in einen modernen 6-er Sessellift investiert, der am Wochenende eingeweiht wurde. Außerdem wurden die Pisten verbessert und ein neuer Kinderlift gebaut. Kosten: rund zwölf Millionen Franken. Der Wintersaison blicken die Verantwortlichen im Gebiet Wildhaus optimistisch entgegen.

Schlauchschals statt Mund-Nasen-Maske

Im Gebiet Silvretta Montafon in Vorarlberg gilt überall - außer auf Pisten -Maskenpflicht, zudem sollen manche Lifte und Gondeln morgens früher fahren, um Warteschlangen zu vermeiden. Mitarbeiter sollen regelmäßig getestet werden. Man blicke der Saison vorsichtig optimistisch entgegen, obwohl Vorarlberg derzeit als Corona-Risikogebiet eingestuft sei, so ein Sprecher. Normalerweise kommen 60 Prozent der Wintergäste aus Deutschland. Als Maske können sowohl in der Ostschweiz als auch in Vorarlberg sogenannte Schlauchschals getragen werden. Viele Ostschweizer Skigebiete kaufen die Schlauchschals gerade in Massen ein.

Maskenpflicht überall, außer auf Pisten

In den deutschen Skigebieten, unter anderem in Oberstdorf im Allgäu, ist die Stimmung bei den Betreibern der Bergbahnen derzeit sehr gut. Das Hygienekonzept im Sommer habe sich bewährt und werde für den Winter ausgebaut, so ein Verantwortlicher der Bergbahnen. In Restaurants könne man sich vorab registrieren, alle Räume, auch Gondeln, würden regelmäßig desinfiziert, Mitarbeiter getestet. Maskenpflicht gelte überall, außer auf den Pisten. Das Buchungsverhalten sei zwar noch etwas zurückhaltend, man hoffe auf mehr spontane Buchungen in diesem Winter.