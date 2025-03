Blauer Himmel und Sonne sind beste Bedingungen für die Narren in der Region, aber auch für die Wintersportfans im Allgäu. Denn dort sind noch einige Lifte in Betrieb.

Im Allgäu laufen auch noch in der Fastnachtssaison einige Lifte. Beispielsweise ist in Isny der Federhaldelift für Besucherinnen und Besucher noch geöffnet. An diesem Dienstag jedoch wegen des Fasnetumzugs in der Stadt nur bis 12:30 Uhr.

Auch an den Schwärzenliften Eschach bei Buchenberg (Kreis Oberallgäu) ist Skifahren und Snowboarden noch möglich. Alle Lifte laufen von 9 bis 16:30 Uhr. Auf den Pisten liegt Kunstschnee, 40 bis 60 Zentimeter sind es, heißt es auf der Homepage . Und auch die Rodelpiste ist geöffnet. In Balderschwang sind fast alle Lifte in Betrieb und auch die meisten Loipen gespurt. In Oberstaufen ist ebenfalls noch Wintersport möglich, sowohl die Lifte am Hündle als auch die Imberg-Bahnen fahren.