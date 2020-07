Teile der Uferanlagen in Sipplingen (Bodenseekreis) am Bodensee werden zeitweise gesperrt. Die Besucherströme der vergangenen Wochen seien für die Corona-Abstandsregeln zu groß gewesen, so der Bürgermeister.

In einer Pressemitteilung an Reisende und Anwohner erklärte Bürgermeister Oliver Gortat, die Besucherströme erlaubten es nicht mehr, die Distanz zu wahren, die zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nötig sei. Unter anderem durch den beschränkten Zugang zu anderen Strandbädern in der Region wegen der Corona-Verordnungen seien in Sipplingen deutlich mehr Besucher.

Sperrung an Wochenenden und bis Mitte September

Darum sperre man nun wieder an bestimmten Tagen Bereiche der Uferanlagen und des Westhafens ab, und zwar am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Diese Regelung gelte vorerst bis zum 15. September, könne - wenn nötig - aber noch auf weitere Wochentage ausgeweitet werden.

Zu wenig Distanz auch an Badeseen in Ertingen

Auch an Badeseen in der Region gibt es teilweise zu viele Besucher, etwa an den Schwarzachtalseen bei Ertingen im Landkreis Biberach. Hier bleibt das Freibad zwar geöffnet, aber der zugehörige Parkplatz wird bis auf Weiteres sonntags geschlossen. Das teilte die Ertinger Gemeindeverwaltung mit. Anders sei die Sicherheit nicht zu gewährleisten. Coronabedingt dürfen nur 2.000 Menschen gleichzeitig ins Freibad. Am vorletzten Sonntag sei der Ansturm allerdings so groß gewesen, dass die Situation außer Kontrolle geriet, sagte der Ertinger Bürgermeister Jürgen Köhler. Er befürchtet, dass sich die Situation mit den beginnenden Sommerferien verschärfe.