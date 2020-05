Das älteste Bier Mitteleuropas wurde möglicherweise am Bodensee gebraut. Ein internationales Forscherteam aus Wien hat herausgefunden, dass malzhaltige Getränke bereits im 4. Jahrtausend vor Christus in Sipplingen (Bodenseekreis) und Gaienhofen (Kreis Konstanz) zubereitet wurden. Die Forscher haben Malz in verkohlten Funden aus Sipplingen nachgewiesen. Weitere Funde aus Gaienhofen zeigten zudem, dass stark zerkleinertes Gerstenmalz zu einer Flüssigkeit aufgegossen worden war. Ob es sich dabei um ein alkoholfreies Malzgetränk handelte oder um das erste jungsteinzeitliche "Bodenseebier", ist noch unklar. Bislang galten keltische Siedlungen in Hochdorf bei Stuttgart als die ältesten Brauereien Mitteleuropas. Die Fundstücke vom Bodensee sind über 3.000 Jahre älter.