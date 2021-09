per Mail teilen

Am Dienstagabend hat die Berliner Historikerin Esther Sattig in Ravensburg den Ehrenpreis der Stadt für ihrer Verdienste um die Erforschung der Geschichte der Ravensburger Sinti erhalten. Ab 19 Uhr fand im Schwörsaal die Preisverleihung mit einem Vortrag zum Thema "Das Zigeunerlager Ravensburg Ummenwinkel" statt. In diesem Lager waren vor rund 80 Jahren 100 Sinti interniert, 34 von ihnen wurden im März 1943 nach Auschwitz deportiert.